Widerstand gegen Raubbau

Eine 73 Kilometer lange Menschenkette, mit der das Mar Menor, eine Salzwasserlagune in der südspanischen Region Murcia »umarmt« wurde, als Zeichen gegen die Verschmutzung der Umwelt: Am Sonnabend beteiligten sich rund 70.000 Menschen unter dem Motto »SOS Mar Menor« an der Protestaktion, nachdem zu Beginn der vergangenen Woche zwischen vier und fünf Tonnen Fischkadaver aus dem Wasser geholt worden waren. Für die Umweltkatastrophe verantwortlich sind Unmengen an Nitraten, Phosphaten und Ammonium, die als Düngemittel genutzt werden und von der Agrarindustrie seit Jahren unkontrolliert in die Salzwasserlagune geleitet wurden. In der Region wird Obst und Gemüse für den Export in andere europäische Länder unter Plastikplanen angebaut.

Die spanische Koalitionsregierung aus sozialdemokratischem PSOE und dem Linksbündnis Unidas Podemos (UP) wies jegliche Verantwortung für die Situation von sich und beschuldigte ihrerseits die Regionalregierung der rechtskonservativ...