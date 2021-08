Außenpolitische Kontinuität

Seit einer Woche hat der Iran eine neue Regierung. Das Parlament hatte der Kabinettsliste des am 18. Juni gewählten neuen Präsidenten Ebrahim Raisi mit nur einer Ausnahme zugestimmt. Nicht akzeptiert wurde der von Raisi vorgeschlagene Erziehungsminister Hossein Bagholi, ohne dass die Gründe wirklich klar sind. Außenminister Irans ist seither Hossein Amir-Abdollahian, ein Diplomat mit langer Berufserfahrung. Unter anderem war er in der Amtszeit von Präsident Mahmud Ahmadinedschad einer der stellvertretenden Außenminister mit der speziellen Zuständigkeit für arabische und afrikanische Angelegenheiten. Von Ahmadinedschads Nachfolger Hassan Rohani wurde er 2013 zunächst in dieser Funktion übernommen, aber 2016 ohne Angabe von Gründen entlassen.

Nachdem ihn seine erste Auslandsreise in den Irak zu der von Bagdad ausgerichteten »Konfere...