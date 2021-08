Krise noch lange nicht vorbei

Es klingt wie eine Erfolgsmeldung: Entgegen dem saisonalen Trend ist die Zahl der Erwerbslosen im August zurückgegangen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren bundesweit knapp 2,58 Millionen Menschen ohne Arbeit, knapp 12.000 weniger als im Juli und 377.000 weniger als im August 2020. »Der Arbeitsmarkt hat sich weiter erholt«, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Detlef Scheele, am Dienstag in Nürnberg. Die Erwerbslosigkeit sei weiter kräftig gesunken, obwohl noch Sommerpause sei. Für den August war es bislang normal, dass mehr Menschen ohne Job dastehen. Das liegt unter anderem an den Unternehmen, die vor den Sommerferien weniger einstellen, und auch an dem Ende von Ausbildungsverhältnissen. Doch dieser Effekt werde in diesem Jahr von einer Wirtschaft überlagert, die nach monatelangem Shutdown wieder Fahrt aufnimmt.

Auf die kommenden Monate blickt Scheele optimistisch. Kein Indikator weise auf eine negative Entwicklung hin. Die größ...