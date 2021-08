Organisieren, kämpfen, gewinnen

Tarifliche und betriebliche Auseinandersetzungen haben nicht nur eine Wirkung nach außen, sondern auch nach innen. Werden Verhandlungen nicht in Hinterzimmern geführt, die Beschäftigten statt dessen einbezogen und stimmen die Forderungen, kann sich schnell Kampfbereitschaft entfalten. Ein positives Beispiel ist das von Verdi gesetzte Ultimatum im Kampf für Entlastung und gleiche Bezahlung an den Berliner Kliniken Charité und Vivantes. Es dauerte 100 Tage und endete am 20. August. Da Vivantes und Charité ernsthafte Verhandlungen bis dahin verweigert hatten, liefen am Montag, dem 23. August, die Warnstreiks an – zunächst für drei Tage.

Letzten Mittwoch zog Verdi eine erste Bilanz. Mehr als zehn Stationen wurden komplett bestreikt, »etliche weitere Betten können für aufschiebbare Maßnahmen nicht belegt werden«, erklärte Verdi. Mehr als 700 Beschäftigte waren letzte Woche Montag im Ausstand. Dann hat Vivantes die Arbeitsniederlegungen wie zuvor bei den Tochter...