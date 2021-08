Draghi schief gewickelt

In seinem Buch »Regnum« hat der renommierte Ökonomieprofessor Gustavo Piga von der Universität Tor Vergata in Rom schonungslos mit dem von Premier Mario Draghi als »Rettung für Italien« gepriesenen Recovery Fund der EU abgerechnet. In einem Interview für das linke Manifesto (Sonnabendausgabe) weist er darauf hin, dass der Plan an »zu viele Auflagen und Sparmaßnahmen« geknüpft ist und ein großer Teil der 120 Milliarden Euro »Kürzungen« umfasst. Die EU setze zur Bedingung: »Wir geben euch das Geld nur, wenn ihr versprecht, die Defizitquote im Verhältnis zum BIP in nur einem Jahr von derzeit zwölf auf drei Prozent zu senken.«

Draghi komme den Forderungen aus Brüssel nach und habe sich bereit erklärt, das Defizit in einem Jahr auf vier Prozent zu reduzieren, so Piga. Das sei »ein totaler Wahnsinn«, der die Austeritätspolitik nach Italien zurückbringen werde. Das werde d...