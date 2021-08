Zum Inhalt dieser Ausgabe | Der Kampf der Zwerge Wer soll gegen Macron antreten? Frankreichs politische Rechte weiß nicht weiter Hansgeorg Hermann Frankreichs politische Rechte ist ratlos. Wer soll im nächsten Frühjahr, im April, bei den Präsidentschaftswahlen gegen den Amtsinhaber Emmanuel Macron antreten? Am vergangenen Wochenende stellten sich drei Männer und eine Frau vor, unter ihnen der ehemalige EU-Kommissar und »Brexit«-Unterhändler Michel Barnier, der mangels echter Schwergewichte plötzlich zum Favoriten einer möglichen Vorwahl innerhalb der rechtskonservativen Partei Les Républicains (LR) aufstieg. Unter schwerem Druck steht auch Marine Le Pens faschistischer Rassemblement National (RN): Die Führerin scheint ausgebrannt; frühere Ratgeber wie Florian Phillipot, die Le Pens intellektuelle Mängel lange ausgeglichen hatten, haben die Partei verlassen und wollen selbst als Kandidaten antreten. Knapp acht Monate haben die Bewerberin und die Bewerber um den Sitz im Präsidentenpalast Élysée noch, um Frankreichs Wählern irgendwie zu erklären, warum sie einen von ihnen gegen Macron eintauschen sollen...

