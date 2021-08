Behördliche Merkwürdigkeiten

Ursprünglich wollten Sinem Mut und Anil Kaya nur auf Nummer sichergehen, als sie im März 2019 vor dem Urteil in ihrem politischen Verfahren in der Türkei nach Deutschland reisten. Mit einer Verurteilung zu jeweils sechs Jahren und drei Monaten hatten sie allerdings nicht gerechnet und sich eher auf einen Kurzurlaub in der BRD eingestellt. Ihre Vorsicht hat sie erst einmal vor dem Gefängnis bewahrt. Doch nun wollen deutsche Behörden trotz eindeutig vorliegender Fluchtgründe für ihre Abschiebung sorgen.

Die beiden Akademiker waren 2012 in der Türkei wegen der Teilnahme an Demonstrationen – etwa zum 1. Mai oder dem 8. März – festgenommen worden. Mut verbrachte zwei Monate in Untersuchungshaft im berüchtigten F-Typ-Frauengefängnis Sincan und war dort Folter ausgesetzt.

Der Kunsthistoriker Anil Kaya und die im Bereich Gesundheitsmanagement promovierende Sinem Mut waren in Ankara in der zu diesem Zeitpunkt legalen »Föderation für demokratische Rechte« aktiv. Zwei...