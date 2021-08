»Keine Partei hat das Thema auf dem Schirm«

Knapp vier Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl und den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Auch Wohnungslose werden dann ihre Stimme abgeben. Wie geht das, wenn sie keine Meldeadresse haben?

Das Wahlrecht gilt für alle, also dürfen natürlich auch Wohnungslose wählen. Es ist nicht so, dass sie generell keine Meldeadresse haben. Wer in einer kommunalen Unterkunft untergebracht ist oder bei Freunden oder Verwandten wohnt, kann dort gemeldet sein. Diejenigen ohne Meldeadresse sind allerdings nicht im Wählerverzeichnis ihrer Kommune verzeichnet. Diese Eintragung müssen sie daher beim Wahlamt ihrer Kommune beantragen. Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe oder auch ordnungsrechtliche Unterkünfte können ihren Klienten helfen, Anträge einzureichen.

In einer Mitteilung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe verweisen Sie auf eine am 3. September endende Frist. Was hat es damit auf sich?

Der Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis muss dre...