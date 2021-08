Capitalism First

In diesen Tagen erscheint im Berliner Verlag Bertz & Fischer von Christoph Scherrer das Buch »America Second? Die USA, China und der Weltmarkt«. Wir veröffentlichen hieraus leicht gekürzt und mit freundlicher Genehmigung des Verlags das letzte Kapitel. (jW)

»America First«, der Wahlspruch von Donald Trump, sollte glauben machen, dass seine Vorgänger nicht die Interessen der USA verfolgt hätten. Nicht nur seine große, gläubige Anhängerschaft, sondern auch viele Kommentatoren der US-Politik sahen und sehen in Trump einen rücksichtslosen Vertreter US-amerikanischer Interessen und damit einen Bruch gegenüber den Jahren vor seinem Amtsantritt im Jahre 2017. Eine solche Sichtweise verkennt, dass das, was der Inhalt des »nationalen Interesses« sein soll, als auch die Art und Weise, wie das jeweilige »nationale Interesse« verfolgt werden soll, in starkem Maße interpretierfähig und von den jeweiligen gesellschaftlichen Interessen geleitet ist.

Trumps aggressive...