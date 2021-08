Gegründet 1947 Sa. / So., 28. / 29. August 2021, Nr. 199

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Das SAT-1-Sommerinterview mit Olaf Scholz Überraschend hat sich das Blatt in den Umfragen für die SPD vorerst gewendet. Dieses Hausbackene und Neunmalkluge der Scholzens und Giffeys spricht offensichtlich viele an. Mal sehen, welche Phrasen diesmal gedroschen werden. Sat 1, Sa., 19.40 Uhr Kaminer Inside Schloss Neuschwanstein Wladimir Kaminer wandelt auf den Spuren König Ludwigs II. von Bayern. Der bis zum Irrsinn einsame »Kini« ließ seine Vorstellung einer deutschen Ritterburg ab 1869 errichten. In der Bergwelt plante er, den Werken seines Freundes und Idols Richard Wagner den idealen Raum zu geben. Jetzt ist aber nur Kaminer da, wegen Pandemie auch ganz allein und ohne Russendiskomeute. A/D/CH 2021. 3sat, Sa., 20.15 Uhr Elle Die toughe...

Artikel-Länge: 2307 Zeichen

