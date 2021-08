Das Meer verschwindet nicht einfach

»Soll das alles sein?« fragt die Literaturzeitschrift nous – konfrontative Literatur im Titel ihrer jüngsten Ausgabe – der ersten mit einer Überschrift. Der Satz hätte auch ein Ausrufezeichen verdient: Spätestens jetzt ist die Zeitschrift keine Zeitschrift mehr, sie war ohnehin mehr als das. Kein Hinweis auf eine Nr. 11. Was aussieht wie ein Buch, ist nun auch eines. »›Soll das alles sein?‹ verzeichnet den Punkt, an dem die Sehnsucht unversöhnt auf die Wirklichkeit trifft«, erklärt Hauptredakteur Kamil Tybel einleitend.

Tybel steuert im ersten Gedicht gleich den nächsten großen Titel bei: »Das Floß der Medusa«: »Viele Kämpfe liegen hinter dir und viele warten auf dich / Die Gewalt der See hat dich zweifeln gemacht, aber verzweifelt bist du nie«. Man habe sich nichts ausgesucht »außer / uns der See und den Stürmen zu stellen.« In diesen stürmischen Zeiten sprechen unter den Gedichten jene von Andrej Bill die deutlichste Sprache. »Manche schreiben über den H...