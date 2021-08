Protest mit gemischten Gefühlen

In Köln geht das diesjährige CSD-Wochenende an diesem Sonntag mit einer Demonstration zu Ende, nachdem am Freitag abend in der Domstadt das sogenannte CSD-Veedel rund um die Köln-Arena eröffnet wurde. Hatten 2019 nach Veranstalterangaben noch 1,2 Millionen Menschen am »Christopher Street Day« (CSD) in der Stadt teilgenommen, werden in diesem Jahr pandemiebedingt nur bis zu 10.000 Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle zu dem Demonstrationszug erwartet.

Keineswegs alle Teilnehmenden dürften jedoch mit einem guten Gefühl dabei sein. Erst am vergangenen Sonntag musste ein CSD im sächsischen Taucha bei Leipzig abgebrochen werden, weil die Bedrohungen durch anwesende Neonazis zu groß wurden und die Polizei offenbar weder willens noch in der Lage war, die Anwesenden vor dem braunen Mob zu schützen. Mit dem Christopher Street Day (CSD) wird an Ereignisse im Jahr 1969 in New York erinnert, als Polizisten die Bar »Stonewall Inn« in der Christopher Street stürmten. ...