Stabilität hat Vorrang

China und Russland wollen künftig gemeinsam gegen Terrorismus und Drogenhandel vorgehen, meldete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua im Anschluss an ein am Mittwoch geführtes Telefonat zwischen dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zur Lage in Afghanistan. Beijing sei bereit, die Kommunikation und Zusammenarbeit auch mit der breiteren »internationalen Gemeinschaft« zu verstärken, so Xi. Man ermutige alle Parteien in Afghanistan, eine offene politische Struktur aufzubauen, eine gemäßigte Innen- und Außenpolitik umzusetzen und sich von allen terroristischen Gruppen zu distanzieren.

Auch der Kreml betonte, es müsse verhindert werden, »dass die Instabilität auf die Nachbarregionen übergreift«. Dazu solle die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), der Russland, China, Indien, Pakistan, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan angehören, einbezogen werden. Im kommenden M...