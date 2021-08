Galileo

Freiwillig abgeschottet: Das Bergdorf Codera

Codera liegt in der Nähe des Comer Sees in Norditalien und hat nur zwei Handvoll Einwohner. Seit mehr als 70 Jahren leben sie bereits im Dauerlockdown, denn das Bergdorf ist nur durch einen mehrstündigen Aufstieg über einen Maultierpfad oder per Hubschrauber erreichbar. Eine Zufahrtsstraße gibt es nicht. Wie lebt es sich so abgeschottet? BRD 2021.

Pro sieben, 19.05 Uhr

Idiocracy

Der Army-Angestellte Joe wird als Kandidat für ein geheimes Militärexperiment eingefroren. Im Laufe der Jahre wird das Projekt vergessen, und er erwacht durch einen Zufall im Jahr 2505 in einer ganz anderen und doch vertrauten Welt. Die Menschen sind verblödet und gucken nur noch Fernsehshows. Joe ist plötzlich einer der Klügsten und weiß seine Chance zu nutzen. Eigentlich kein guter Film, aber mit großen Momenten, ...