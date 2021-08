Waldbrandstifter des Tages: Graue Wölfe

Die türkische Mittelmeerprovinz Antalya verbinden viele Menschen in der BRD vor allem mit Urlaub: günstige All-inclusive-Hotels dank Lira-Verfall (hey!) und antike griechische Kulturgüter, mit denen die Türken seit der Vertreibung der Griechen vor hundert Jahren Geld zu machen wissen. In der Türkei selbst ist die Provinz daneben für ihre rechte Szene bekannt, bei deren Aufmärschen auch mal Parteibüros der linken HDP in Brand gesteckt werden. Der Alltagsrassismus schlägt einem in Antalya überall ins Gesicht. Mir selbst vor einigen Jahren, als eine Gözleme-Verkäuferin, warum auch ...