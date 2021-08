Journalismus unter der Scharia

Nach der De-facto-Machtübernahme der Taliban in Afghanistan Mitte August sind die Islamisten bemüht, sich einen moderaten Anstrich zu geben. Auf einer Pressekonferenz Anfang vergangener Woche schwor Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid Racheakten ab, verkündete eine »Amnestie« über das gesamte Land und sicherte gewisse Frauenrechte zu. Zentral in dieser PR-Strategie ist auch ein vermeintliches Bekenntnis zur Pressefreiheit. So lange »islamische Werte berücksichtigt werden«, verkündete Mudschahid, sollten Medienhäuser »frei und unabhängig« sein. Und überraschend weiter: »Die Unparteilichkeit der Medien ist sehr wichtig. Sie können unsere Arbeit kritisieren, so dass wir uns verbessern können.«

Ein Taliban-Vertreter gab vergangene Woche der Journalistin Beheschta Ar­ghand beim afghanischen Sender Tolo News ein Interview, es folgten weitere bei internationalen Häusern wie BBC und Sky News – ein Novum für die in der Vergangenheit äußerst medienscheuen Islamis...