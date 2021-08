Der Flussbaumeister

Wie Tulla den Rhein begradigte

Wir bauen, dann merken wir, es läuft so nicht, so gerade und im rechten Winkel (zumindest eben nicht mit der Natur). Kein anderer Fluss in Europa wurde so stark vom Menschen geschurigelt wie der Rhein. Die Gestalt des Oberrheins ist das Werk Johann Gottfried Tullas im 19. Jahrhundert. Seine Begradigung brachte Ackerland und eine klare Grenze zwischen Frankreich und Baden. Der Film wirft auch einen kritischen Blick auf diese Maßnahmen und die dadurch verursachten ökologischen Schäden. D 2020.

Arte, 20.15 Uhr

Quarks: SUV und Co – Warum werden unsere Autos immer größer?

Jedes dritte Auto in Deutschland ist ein SUV. Die Argumente für die Panzer si...