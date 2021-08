Seelenklempnerin des Tages: Eva Högl

Eva Högl weiß, was von ihr erwartet wird. Als Wehrbeauftragte soll sie, so die Idee, das Bindeglied zwischen Parlamentariern und Bundeswehr-Soldaten sein, deren Aufgabe es wiederum ist, das deutsche Vaterland mit Waffengewalt zu »verteidigen« – nicht zuletzt am Hindukusch, wie Högls SPD-Parteifreund Peter Struck einst als zuständiger Minister diktierte. »Verteidigen« heißt dann, in Kriegen, die man selbst oder die NATO-Bündnispartner vom Zaun gebrochen haben, zu töten oder den anderen den Rücken dafür freizuhalten. Irgendwer muss ja schließlich für Ordnung sorgen, denkt sich Högl. Und wer sonst sollte...