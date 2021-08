Nicht mal mehr Mindeststandards

Das System der dualen Ausbildung hat in der Coronapandemie gelitten. Das zeigt eine am Mittwoch in Berlin vorgestellte Studie der DGB-Jugend. Seien es ausbildungsfremde Tätigkeiten, Kürzungen bei Urlaub und Gehalt – im zurückliegenden Jahr kam es zu deutlich mehr Verstößen gegen Mindeststandards in der beruflichen Ausbildung.

Unter den jungen Leuten ist eine trübe Stimmung weit verbreitet: Mehr als ein Drittel der Befragten zweifelt daran, die Ausbildung erfolgreich abschließen zu können. Ausbildungsinhalte seien ihnen gar nicht vermittelt worden, gaben sie an. Der Unterricht an den Berufsschulen habe sich in der Pandemie verschlechtert, gab ebenfalls ein Drittel der Befragten an.

Fast alle Auszubildenden mussten zumindest einen Teil des Lernstoffs zu Hause durcharbeiten. Unterstützt wurden sie dabei von den Berufsschulen nur unzureichend. Das liege unter anderem daran, dass die Berufsschulen gar nicht auf digitalen Unterricht vorbereitet und nicht entsprec...