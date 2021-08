Gesicht eines neuen Afghanistans

Es ist ein guter Zeitpunkt, an Anahita Ratebsad, die Vorkämpferin der afghanischen Frauenbefreiung, zu erinnern und die Gleichberechtigung, für die sie so hart gekämpft hat, hochzuhalten. Als 1978 die Aprilrevolution in Afghanistan ausbrach, stand Ratebsad als Führungsmitglied der kommunistischen Demokratischen Volkspartei Afghanistans (DVPA) im Zentrum des Kampfes. Der neue Premierminister, Nur Mohammad Turaki, ernannte sie zur Sozialministerin. »Die Privilegien, die Frauen rechtlich zustehen, sind gleiche Bildung, Arbeitsplatzsicherheit, Gesundheitsversorgung und freie Zeit, um eine gesunde Generation für den Aufbau der Zukunft des Landes aufzuziehen. Bildung und Aufklärung der Frauen stehen ab jetzt im Mittelpunkt der Regierungsarbeit«, schrieb sie in der New Kabul Times vom 28. Mai 1978.

Sie wurde am 1. November 1931 im Dorf Gildara in der Provinz Kabul geboren. Weil ihr Vater demokratische Reformen unterstützte, zwang ihn das reaktionäre monarchistisc...