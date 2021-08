Zum Inhalt dieser Ausgabe | Finsteres Fazit für erstes Pandemiejahr Bericht »Berliner Zustände 2020« vorgelegt. Zahlreiche Angriffe im Zuge von Coronaprotesten Marc Bebenroth Im ersten Coronajahr war antifaschistisches Engagement in seiner herkömmlichen Form zunächst ausgebremst worden. Das stellt die Redaktion der am vergangenen Donnerstag veröffentlichten »Berliner Zustände 2020« fest. Den »Schattenbericht« zum ersten Coronajahr legten die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR) und das Antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin (Apabiz) vor. In gleich zwei Texten liefert Sabine Seyb von der Beratungsstelle »Reach Out« Zahlen zu Fällen rechter Gewalt. In Berlin seien im Jahr 2020 – trotz drastischer Einschränkungen des öffentlichen Lebens – von der Organisation 357 Angriffe dokumentiert worden, mindestens 493 Menschen seien verletzt oder stark bedroht worden. Unter den Opfern waren demnach 37 Kinder und 28 Jugendliche. Im Jahr zuvor waren es 390 Taten...

Artikel-Länge: 3537 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen