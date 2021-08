Herricht, Hiort af Ornäs

Viele Theaterleute lieben ihren Beruf mit seiner besonderen Atmosphäre so sehr, dass sie am liebsten auf der Bühne sterben wollen. Ist das wirklich erstrebenswert? Rolf Herricht ist es am 23. August vor 40 Jahren geschehen, aber er war erst 53, als sein Herz versagte! Hat er sich so etwas gewünscht? Er stand in dem Musical »Kiss me, Kate!« auf der Bühne seines Stammhauses, des Berliner Metropol-Theaters, und hatte gerade noch mit seinem Partner Wolfgang Ostberg in einem Song den Tod verspottet, als Ostberg beim Schlussapplaus merkte, dass Herricht zusammensackte. Er zog ihn von der Bühne, das Publikum hatte nichts bemerkt und nur noch mehr gelacht …

Rückblickend war Rolf Herricht wohl der beliebteste Komiker der DDR. Der Film entdeckte den Magdeburger Schauspieler 1959. Er mischte Treuherzigkeit und Bauernschläue oftmals als lustiger Partner von Manfred Krug, später als humorvoller Gegenspieler von Gerd E. Schäfer in den Fernsehschwänken um »Maxe Baumann«...