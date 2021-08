Schulden kein Grund zur Panik

Der deutsche Staat weitet die Verschuldung aus, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wies der Haushalt das zweithöchste Defizit in einem ersten Halbjahr seit der Annexion der DDR aus. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen stellten in den ersten sechs Monaten 2021 insgesamt 80,9 Milliarden Euro mehr zur Verfügung, als sie einnahmen. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag die Kreditaufnahme bei 4,7 Prozent. »Ein höheres Defizit gab es nur im ersten Halbjahr 1995, als die Treuhandschulden in den Staatshaushalt übernommen wurden«, erläuterte die Wiesbadener Behörde am Dienstag.

Gegenüber dem zweiten Halbjahr 2020 ist die Verschuldung des Staates jedoch gesunken. Damals hatte das Defizit bei 5,6 Prozent der Wirtschaftsleistung gelegen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im Zeitraum April bis Juni um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Verantwortlich für den Aufschwung w...