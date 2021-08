»Gedenken ist nicht verkehrt, es muss aber kritisch sein«

Der für den 31. August geplante »Große Zapfenstreich« in Berlin zur »Würdigung des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr« wird anlässlich der Evakuierungen nach der Machtübernahme der Taliban verschoben. Ihr Friedensbündnis fordert im Appell, die Zeremonie ganz abzusagen – warum?

Wenn beim Zapfenstreich auf den christlichen Choral »Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart« die Befehle »Helm auf!« und »Präsentiert das Gewehr!« folgen, heißt das: Die Bundeswehr versucht den militärischen Einsatz religiös zu überhöhen. Das erinnert an Kriegspredigten im Ersten und Zweiten Weltkrieg, an staatlich integrierte Militärseelsorge oder Auszeichnungen mit Tapferkeitsmedaillen in Form eines Eisernen Kreuzes. Die Friedensbewegung und auch »Pax Christi« bestehen auf eine intelligente Politik der Gewaltfreiheit.

Sie erinnern an etwa 140 afghanische Zivilistinnen und Zivilisten, die vor zwölf Jahren bei Kundus durch die Anordnung eines Bundeswehroffizier...