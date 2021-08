Sommercamp gegen Atomindustrie

In Deutschland ist die erste Phase der »neuen« Endlagersuche für hochradioaktiven Atommüll mit Beendigung der »Fachkonferenz Teilgebiete« im August abgeschlossen worden. Ähnlich wie hierzulande entpuppt sich die Beteiligung der Öffentlichkeit auch im Atomstaat Frankreich seit Jahren als Farce. Vor allem in Bure, 150 Kilometer entfernt der deutschen Grenze in der französischen Region Grand Est gelegen, formiert sich seit langem Widerstand gegen die Entscheidung, den Ort als Atommüllendlager auszubauen.

Noch bis Donnerstag beteiligen sich dort rund 1.000 Menschen an einem Protestcamp unter dem Namen »Les Rayon­nantes« – die Strahlenden. Schwerpunkt des selbstverwalteten Camps ist eine Stärkung widerständiger Orte gegen das vermutlich größte Industrieprojekt in Mitteleuropa. In Frankreich geht es bei der Endlagerung immerhin um rund 80.000 Kubikmeter hochradioaktiven Mülls – bis dato. In Workshops, Vorträgen und Aktionen werden Strategien für die im September...