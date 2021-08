Drittligaaufsteiger und bisheriger Überflieger Viktoria Berlin kann doch noch verlieren. Letzten Freitag abend im Jahn-Sportpark geschah das Unfassbare unter dem eigens aus England ausgeliehenen mobilen Flutlichtmast. Englisch muteten auch die Ticketpreise mit 17 »Teuro« für die Gäste aus Halle an (der Ligadurchschnitt bewegt sich bei zehn bis zwölf Euro). Viktoria mit der bislang besten Offensive (zehn Tore in drei Spieltagen) scheiterte an Pfosten und fehlendem Biss bei der Chancenverwertung. Effizienter zeigte sich Halle, das nur einen guten Angriff brauchte. Tom Zimmerschied eroberte den Ball im Mittelfeld, passte Richtung Box auf Torjäger Terrence Boyd, der sich kraftvoll durchdribbelte und Torwart Julian Krahl durch die Beine schoss. »Hat ja alles gepasst«, so Boyds Understatement nach Spiel­ende.

Die Spieler von Kaiserslautern mussten nach der letzten 4:0-Packung in Berlin auf Wiedergutmachung aus sein. Ihnen war seit Saisonstart noch kein Tor gelun...