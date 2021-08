Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Moskau 1941 – Stimmen am Abgrund Am 22. Juni 1941 überfiel die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. Das »Unternehmen Barbarossa« war der Auftakt eines Kolonialisierungskrieges, mit dem Hitler und die deutschen »Eliten« die UdSSR auslöschen wollten. Mit Hilfe von Tagebuchaufzeichnungen und Briefen erzählt die Dokumentation die Geschichte des Schicksalsjahres, als die Bewohner Moskaus erleben mussten, wie sich die Schlinge um die Stadt immer enger zuzog – und wie es gelang, sie unter enormen Opfern wieder zu lösen. Arte, 20.15 Uhr Mit Hanf in die Zukunft Zwei Landwirte starten durch Klimafreundlich, ökologisch und nachhaltig. Hat sich nun endlich das verdient gute Image des Cannabis durchgesetzt? Ach nein, es wird nur noch Ordnungswidrigkeit sein. In Nordhessen arbeitet eine Gruppe von Landwirten immerhin schon seit Jahren daran, Hanf als Nutzpflanze für d...

