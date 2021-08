Klatsche für Suga

Selten ist in der jüngeren japanischen Geschichte eine Wahl für den Bürgermeisterposten einer Provinzhauptstadt mit so viel Aufmerksamkeit verfolgt worden, wie diejenige vom Sonntag in Yokohama. Nicht nur läutete das Votum in Japans zweitgrößter Stadt den Wahlherbst ein – Unterhauswahlen und die Wahl zum Vorsitz von Premierminister Yoshihide Sugas Regierungspartei LDP –, auch erhoffte sich Suga, mit einem Sieg seines Kandidaten eine gute Ausgangsstellung in seiner Partei zu sichern.

Daraus wurde nichts: Takeharu Yamanaka, ein ehemaliger Universitätsprofessor, der von der größten Oppositionspartei CDP aus dem Mitte-links-Lager aufgestellt und mehrheitlich auch von den Kommunisten und Sozialdemokraten unterstützt wurde, siegte deutlich. Mit 33,6 Prozent der Stimmen trennten ihn mehr als zehn Prozent vom zweitplazierten Hachiro Okonogi – dem Kandidaten der LDP, der 21,6 Prozent erhielt.

Das Ergebnis ist ein Schlag ins Gesicht Sugas: Yokohama ist seine politisc...