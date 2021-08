»Keiner will diesen Kalten Krieg 2.0 haben«

Zum Antikriegstag am 1. September rufen Sie ab 18 Uhr zu einer Menschenkette vom Platz des 18. März zur Russischen Botschaft in Berlin auf. Warum haben Sie in diesem Jahr eine neue Entspannungspolitik mit Russland zum Schwerpunktthema gemacht?

Weil wir die Spannungen, die von NATO, USA und der Bundesregierung gegen Russland seit Jahren verstärkt werden, für ein uns alle bedrohendes Thema halten. Militärausgaben auf zwei Prozent des BIP zu erhöhen, wie es in der NATO geplant ist, bedeutet für Deutschland eine Verdoppelung der auszugebenden Gelder in zehn Jahren! Und es bedeutet eine höhere Bedrohungslage für Russland.

Inwiefern?

Schon jetzt übersteigen die Rüstungsausgaben der NATO-Staaten die von Russland um das 16fache. Deren stetig größer werdende Militärmanöver an Russlands Westgrenze sind nur als aggressiv zu verstehen. Die Erneuerung der in Büchel liegenden US-Atombomben, die nicht nur unterirdisch detonieren, sondern wesentlich präziser treffen sollen,...