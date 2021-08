Ungeliebte Extradienste

Im ersten Teil des vorliegenden, Mitte der 90er Jahre verfassten Manuskripts berichtete Walter Barthel darüber, wie er als Agent des Ministeriums für Staatssicherheit angeworben und auf diesem Wege auch als Agent beim Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln eingeschleust wurde. Dabei ging es um die Kontrolle eines vom Verfassungsschutz gesteuerten Periodikums namens Der dritte Weg, das gezielt an Mitglieder von SED und KPD versandt wurde, um Zweifel an ihrer politischen Haltung zu säen. In Ostberlin hatte man dank Barthel also längst Kenntnis von den Vor­gängen. (jW)

Der Dritte Weg und Lippmann waren nach zwei, drei Jahren uninteressant geworden. Wir wussten alles und hatten alles in der Hand. Nach dem Bau der Mauer wurde mein Westberliner Vermittler nach Ostberlin abberufen, um auf einer Pressekonferenz den Westberliner Geheimdienstdschungel zu demaskieren. Es wurde, wie die meisten Agitationsstücke der SED, keine starke Veranstaltung. Die Hochstapler vo...