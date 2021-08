Der lange, fieberveträumte Sommer

Nach der Krankheit kommt die Genesung, aber manchmal ist danach nicht alles wie vorher. Die Fieberträume, in denen man lag, erweisen sich als zweite, haftenbleibende Realität, und gebannt werden müssen sie – falls überhaupt – auf die kreative Tour. »Fever Dreams« heißt die Bearbeitung dieser Träume im Falle der Villagers; hier und da ist ihnen dabei Musik gelungen, die eben klingt wie ein Soundtrack zu einem Fiebertraum: angenehm entrückt, seltsam schräg, somnambul und voller Gefühl.

Villagers sind eine Band aus Irland, und einer der hässlichen Sätze, die man im Netz über sie findet, lautet denn auch: »Seit 2008 macht die irische Band Villagers um Conor O’Brien sensiblen Indierock, der sich mit folkigen Einflüssen mischt.« Conor O’Brien ist Bandleader, Mastermind, Songwriter, Herz und Kopf der Dorfkapelle. »Sensiblen Indierock« kann man das wohl nennen, was Villagers machen, aber außer einem kurzen Ausbruch am Ende von »Circles in the Firing Line« kann von...