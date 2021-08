Blauäugiger des Tages: Youtuber Rezo

Das hat noch gefehlt: Im bislang belanglosen Bundestagswahlkampf hat sich am Wochenende der Youtuber Rezo zu Wort gemeldet. Vor gut zwei Jahren war es sein Video »Die Zerstörung der CDU«, das kurz vor der Wahl zum EU-Parlament für Schlagzeilen sorgte. Nun, lässt uns der junge Mann mit blaugefärbtem Haar wissen, sei es wieder an der Zeit für »so ein Video«. Ihm geht es dabei nach eigenen Worten um das »Verkacken in essentiellen Skills«. Übersetzt heißt das: Rezo ist aufgefallen, dass einige Politiker inkompetent sind und Unwahrheiten verbreiten, also: versagen. Im Gegensatz zum voran...