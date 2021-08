Wie Napoleons Rückzug aus Moskau

1838 belagerten die Perser mit russischer Hilfe und Beratung Herat, den Schlüssel zu Afghanistan und Indien; ein persischer und ein russischer Agent trafen in Kabul ein, und Dost Muhammad (der afghanische Monarch, jW) wurde schließlich durch die ständige Ablehnung jeder positiven Verpflichtung seitens der Briten gezwungen, Angebote der anderen Seite entgegenzunehmen. (…) Am 20. Februar 1839 setzte die britische Armee über den Indus. Sie bestand aus etwa 12.000 Mann und einem Lagergefolge von über 40.000, neben den neuen Aufgeboten des Schahs (von den Briten als neuer Herrscher in Afghanistan vorgesehen: Schah Schudschah, jW). Im März wurde der Bolan-Pass überschritten; Mangel an Proviant und Fourage (Futter, jW) begann sich bemerkbar zu machen, die Kamele blieben zu Hunderten am Wege liegen, und ein großer Teil der Bagage ging verloren. (…) Am 6. August öffnete auch Kabul seine Tore. Schah Schudschah wurde mit allen Zeremonien auf den Thron gesetzt, aber ...