Willkommen in Leipzig

Leipzig ist eine der wenigen Städte, die auch im vergangenen Krisenjahr einen Bevölkerungszuwachs verzeichneten. Keine Frage: Die Stadt an der Pleiße ist angesagt. Während sich Dresden und Potsdam als begehbare Museen gefallen, Halle und Rostock an der Deindustrialisierung langsam zugrunde gehen und Jena zum Studentenwohnheim gentrifiziert, geht in Leipzig noch was. Gefühlt wird an allen Ecken gebaut und jede Straße ausgebessert. Sogar die chronisch klamme Deutsche Bahn lässt nachts an den Gleisanlagen werkeln.

Wer in den brodelnden Hotspot ziehen möchte, bekommt es mit der »Moder Verwal Leipz« zu tun, wie es auf dem Bildschirm des Bürgeramts heißt. Das Amt befindet sich zwischen Apotheke und Weltladen in dem Teil von Connewitz, der nicht mehr alternativ, sondern einfach nur noch dreckig ist. Direkt vor Ort geht gar nichts ohne Termin. Die Verwaltung hat das Internet entdeckt. Aber auch online lä...