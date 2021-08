Weltmarkt für Elektroautos

Der letzte »Autogipfel« der Nochkanzlerin und Nochregierung fand am vergangenen Mittwoch statt. Der Öffentlichkeitsaufwand war relativ bescheiden, obwohl sich die Veranstaltung abspielte, während der Bundestagswahlkampf langsam in die heiße Phase überging. Der Anflug von Bescheidenheit ist allerdings schon das Positivste, was man über die Veranstaltung sagen kann. Ergebnis des Treffens: ein »Zukunftsfonds« im Volumen von einer Milliarde Euro, den die Süddeutsche Zeitung treffend als »milliardenschweres Abschiedsgeschenk« der Bundesregierung an die Autobranche bezeichnete. Das viele Geld soll zu je einem Drittel in »regionale Kooperation«, in »Digitalisierung« und »neue Antriebstechnologien« gesteckt werden. Der Fonds läuft bis 2025, bindet also die künftige Bundesregierung während ihrer Amtszeit. Nicht dass man Angst haben müsste, die künftige Regierung sei der Autoindustrie weniger gewogen als die noch amtierende. »Der Fonds steht«, sagte Finanzminister ...