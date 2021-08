Dem Agrobusiness geopfert

Geht es um Naturvernichtung in Brasilien, handelt es sich in der Regel um Amazonien. Derzeit ereignet sich eine weitere Katastrophe im Land, diesmal jedoch im Nordosten. Betroffen ist die Caatinga, Brasiliens artenreicher Trockenwald, der zwar langen Dürren widerstehen kann, aber nicht absichtlich gelegten Feuern. Seit Anfang 2021 steht er schon in Flammen. Das brasilianische Weltraumforschungsinstitut INPE zählte bis Mitte August 3.040 Brandherde, über 160 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die Caatinga ist mit einer Fläche von ursprünglich rund 850.000 Quadratkilometern das viertgrößte Biom Brasiliens, wird aber dennoch kaum geschützt. Als natürliches Waldökosystem der semiariden Region des Nordostens erstreckt sie sich über zehn Bundesstaaten. Ihr Name bedeutet »weißer Wald«, so wie sie tatsächlich während der Trockenmonate erscheint. Sobald es regnet ergrünt die Caatinga jedoch. Über die Hälfte dieses endemischen, also nur in Brasil...