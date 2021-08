Aggression des Westens schweißt zusammen

Ein Krieg der westlichen Mächte gegen China und Russland zugleich: Das ist die Perspektive, die »Large Scale Exercise 2021« explizit in den Blick nahm. Das ist neu, Manöver des Westens hatten bislang gewöhnlich separate Waffengänge gegen Russland (etwa »Defender Europe«) oder gegen China (etwa »Pacific Pathways«) im Blick. Befeuert worden ist die Debatte, ob Beijing und Moskau sich gegen den Westen verbünden könnten, in der vergangenen Woche durch das Manöver »Sapad/Interaction 2021« – eine chinesisch-russische Militärübung, die in Chinas Autonomer Region Ningxia stattfand. Mehr als 10.000 Soldaten mit allerlei gepanzerten Fahrzeugen, Artillerie und Fluggerät nahmen teil. Beobachter notierten aufmerksam, es seien nicht nur viele neue Hightechwaffensysteme getestet worden, es hätten auch russische Militärs mit chinesischen Waffen geübt: ein Beleg für eine doch sehr enge Kooperation. Zeichnet sich da, fragte so mancher besorgte Anhänger westlicher Dominanz,...