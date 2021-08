Zwei Leben in einem

Noch bis zum 10. Oktober zeigt das Museum für Kommunikation Berlin die Ausstellung »Vorbilder*innnen – Feminismus in Comic und Illustration«. 30 Künstlerinnen werden darin vorgestellt, die das Thema auf sehr individuelle Weise aufgreifen. Dazu gehören bekannte Namen wie Pénélope Bagieu, Liv Strömquist und Judith Vanistendael. Letztere hat 2021 ihre neue Graphic Novel »Penelopes zwei Leben« auf Deutsch veröffentlicht.

Penelope ist bekanntlich in Homers Epos die Ehefrau von Odysseus, die tugendhaft 20 Jahre lang auf ihn wartet, während er durch die Weltgeschichte reist und Heldentaten begeht. Ganz anders kommt die moderne Penelope daher, die in Vanistendaels Graphic Novel im Mittelpunkt des Geschehens steht. Im Gegensatz zum traditionellen Verständnis einer passiven, selbstaufopfernden Weiblichkeit ist sie zwar auch Ehefrau und Mutter – aber in erster Linie eine Chirurgin, die Menschen in Not helfen will. Ihre Berufung führt sie zu humanitären Einsätzen in e...