Der Protegé in Sofia

In diesen Tagen ist im Kölner Papyrossa-Verlag das Buch »Die Schwarze Internationale. Wie CDU und CSU Weltpolitik machen« von Aert van Riel erschienen. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung des Verlags Auszüge zum Fallbeispiel Bulgarien. (jW)

Nach dem Zusammenbruch des Sozialismus 1989/1990 waren in den osteuropäischen Ländern konservative Parteien auf dem Vormarsch und wurden nahezu überall in der Region früher oder später in die Regierungsverantwortung gewählt. Es war die Zeit der Transformation zum Kapitalismus. Das Ziel nahezu aller Regierungen in Osteuropa war der Beitritt zur Europäischen Union. Davon erhofften sie sich Vorteile, hatten aber auch Sorge, sich in diesem Staatenverbund den Interessen der großen Mitgliedsnationen unterordnen zu müssen. Diese Haltung vertraten einige konservative Parteien in Osteuropa. So standen etwa führende Politiker der Bürgerdemokraten (ODS) in Tschechien und die Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS...