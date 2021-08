Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die Maus in uns Dem Zeichner Jürgen Kieser zum 100. Geburtstag F.-B. Habel Von dem alten Streit über den Unterschied von Bildgeschichten und Comics blieb auch Jürgen Kieser nicht unberührt. Als Kind wurde er geprägt von Bildgeschichten, wie sie von Wilhelm Busch erzählt wurden, oder von Figuren aus Kinderzeitschriften wie der Rama-Post. Dies beeinflusste ihn ebenso wie seine Technikbegeisterung, die ihn im Krieg zur Luftwaffe führte. Dass in seinen heute Comics genannten Geschichten um seine Helden, die vermenschlichten Mäuse Fix und Fax, häufig das Motiv der Fliegerei vorkommt, ist also kein Zufall. Nach dem Krieg hatte er erst als Werbegrafiker bei der Einzelhandelskette HO gearbeitet, aber mit Gründung des Verlags Junge Welt begann 1952 seine Arbeit für Kinderzeitschriften wie Trommel und Fröhlich sein und singen (für die er den Redaktionsraben Droll entwarf). Und als 1955 das C...

Artikel-Länge: 2544 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen