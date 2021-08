Zum Inhalt dieser Ausgabe | Bestsellerautor des Tages: Ted Cruz Emre Sahin Ist es nicht niedlich, wie US-Politiker oft Spitznamen benutzen, und gleich weniger böse und mehr wie der nette Onkel von nebenan wirken? »Bill« Clinton statt William, »Joe« Biden, nicht Joseph, oder »Ted« statt Rafael Edward Cruz. Zu letztgenanntem muss man wissen, dass er als US-Senator christlich fundamentale Positionen vertritt und eine Internetberühmtheit ist, da er es schafft, auf Fotos gleichzeitig glücklich und traurig auszusehen. So als wolle er sagen: »Das habe ich zwar nicht bestellt, aber ich nehme auch die Lasagne.« Der gute Ted hat vergangenes Jahr ein Buch ...

Artikel-Länge: 1822 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen