Rechte Kampagne hat Erfolg

Nach weniger als einem Monat im Amt muss Perus Linksregierung bereits den ersten Abgang verzeichnen. Am Dienstag nahm der neue Präsident Pedro Castillo den Rücktritt seines Außenministers Héctor Béjar an, den der 85jährige zuvor beim Präsidialamt eingereicht hatte. Wer auf den Soziologen folgen soll, ist bisher unklar.

Dem Schritt war eine Schmutzkampagne der Rechten gegen Béjar vorausgegangen. Am Sonntag hatte ein Fernsehsender Aussagen des Exaußenministers vom vergangenen November ausgestrahlt. Damals hatte Béjar im Rahmen einer virtuellen Konferenz mit Studierenden erklärt: »Der Terrorismus wurde in Peru von der Marine begonnen, die von der CIA ausgebildet wurde.« Später sagte der Soziologe, die maoistische Guerillagruppe »Leuchtender Pfad«, die in den 1980er Jahren den bewaffneten Kampf gegen die Regierung aufgenommen hatte, sei »zu großen Teilen ein Werk der CIA« gewesen, wobei er nachschob, für diese Aussage keine Belege zu haben.

Rechte Medien und Po...