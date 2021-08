Klerikale Kritik

Der Leiter der katholischen Zentralstelle für Entwicklungszusammenarbeit, Karl Jüsten, erschien stilecht mit Piuskragen zur Vorstellung der Jahresbilanz von Misereor am Donnerstag in Berlin. In dem Report des katholischen Hilfswerks geht es um viele Themen, darunter der globale Kampf gegen die Coronapandemie. Beim Pressetermin selbst allerdings standen aktuelle Krisenherde im Vordergrund. So forderte Jüsten, dass »die Werte, die uns heilig sind« in Afghanistan »bewahrt« werden. Auf Nachfrage, welche »heiligen Werte« das seien, antwortete er: »freiheitlich demokratische Werte wie Gleichberechtigung und Frauenrechte«. Des weiteren verkündete er euphorisch, die katholische Kirche sei »Ideengeber der westlichen Werte«. Unklar blieb, welche der kirchlichen Errungenschaften er genau meinte. Jüsten zufolge trage die Bundesrepublik jedenfalls »eine Mitschuld an der jetzigen Situation«.

Afghanistan war bisher die Nummer eins unter den Empfängerländern der sogenannt...