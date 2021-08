Immer in die Ecke

Mit Gerd Müller, den ich als Kind bewunderte, habe ich in den 1990er Jahren Tennis gespielt: Zehn Jahre lang war ich einer seiner Gegner in der Freizeitliga. Mein erstes Spiel verlor ich in zwölf Minuten mit dem demütigenden Spielstand 0:6, 0:6. Gerd beherrschte den Tennisball ebenso wie den Fußball: Mit großer Eleganz jagte er mich von links nach recht, den kleinen gelben Ball immer genau in die Ecke des Felds plazierend. Mühsam konnte ich mich die nächsten Jahre verbessern und holte manchen Punkt. Nun lernte ich den ansonsten so fairen Spieler neu kennen: Wenn die Gefahr bestand, dass er einen Satz oder ein Spiel zu verlieren drohte, gab er Bälle »aus«, die weit im Feld lagen. Weil er sich über sein unfaires Verhalten im klaren war, gab es dafür Gegengeschenke: die Möglichkeit eines dritten Aufschlags bei zwei fehlerhaften, kleine FC-Bayern-Fußballschuhe für meinen Sohn, kostenlose Getränke aus dem Bayern-Sortiment, Eintrittskarten in die Bayern-Arena u...