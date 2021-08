Nicht abfertigen lassen

Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Versand sind keine Arbeiter zweiter Klasse. Das steht für Verdi-Mann Jan Schulze-Husmann fest. Der Tarifsekretär war an der Aushandlung des Sozialplans für die Erfurter Drucker beteiligt, nun steht der nächste Arbeitskampf an. Diesmal geht es um 150 Versandhelfer, die ebenfalls von der Schließung des Standorts durch Funke betroffen sind.

Der Medienkonzern verhält sich in den Verhandlungen – ähnlich wie Anfangs bei den Druckern – stur, ein Termin bei der Einigungsstelle blieb am vergangenen Freitag ergebnislos. »Es gibt keine Bewegung. Das Management bleibt einsichtslos«, stellte Schulze-Husmann am Mittwoch gegenüber jW fest. Das Ziel für die Beschäftigten ist, eine Einigung auf einem vergleichbaren Niveau zu erzielen, wie das der Druckerkollegen. Schulze-Husmann ist guten Mutes, dass das g...