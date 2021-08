Fusionen mit dramatischen Folgen

Das Gesundheitswesen gehört zu den größten Wirtschaftszweigen in Deutschland. Etwa jeder achte Euro wird hier erwirtschaftet. In den Jahren von 2003 bis 2020 erlebte die Krankenhauslandschaft in der Bundesrepublik eine große Zahl von Zusammenschlüssen, doch bislang war unklar, wie sich dieser Prozess auf die Leistung der Kliniken auswirkt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat am Mittwoch eine neue Studie dazu vorgelegt.

Mit dieser will das Institut unter anderem dem Bundeskartellamt dabei helfen, die Folgen der Zusammenschlüsse besser zu bewerten und »in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen«. Denn, so heißt es in dem Papier: Wenn Kliniken fusionieren wollten, gingen die Regulierungsbehörden bislang davon aus, dass sie nach wie vor die gleichen Leistungen anbieten würden. Ein Blick auf andere Länder zeigt allerdings, dass dem nicht so ist.

Untersucht haben die DIW-Forscher die Krankenhäuser in Frankreich. Joanna Piechucka, Koautorin ...