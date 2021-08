Aus dem Tiefschlaf

Einen wunderschönen guten Morgen! Ende Mai startete der Brasileirão, die brasilianische Meisterschaft im Balltreten für Jungs, und da die Spitzenklubs viele Spieler für die Copa América und die Olympischen Spiele abstellten, starteten die meisten fehl. Langsam normalisiert sich die Tabelle wieder.

Atlético Mineiro aus Belo Horizonte führt den Wettbewerb ziemlich souverän und mit fünf Punkten Vorsprung an. Am Wochenende ließ man im Mineirão Verfolger und Rekordmeister (zehn Titel) S. E. Palmeiras, der nach 35 Minuten in Unterzahl kickte, beim 2:0 keine Chance. Der kleinwüchsige Venezolaner Jefferson Savarino erzielte beide Treffer und dribbelte die Hintermannschaft der Paulistas völlig kirre. Sehr wahrscheinlich, dass Mineiro auch Meister wird. Zudem werden sie am Donnerstag (Anpfiff um 02:30 MESZ) in der Copa Libertadores gegen River Plate, den letzten argentinischen Vertreter, wohl die Halbfinals erreichen. Das Hinspiel in Buenos Aires gewannen sie bereit...