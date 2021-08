Auf der Waschmaschine

An dem Tag hatte ich Geburtstag, es war am frühen Abend. Ich bin die Prenzlauer runtergelaufen, zum Biertrinken und Rauchen in den »Torpedokäfer«, so wie an fast jedem Tag, nicht weil ich Geburtstag hatte. Es war grau, nass, mir war kalt, und ich war ziemlich fertig. In der Kneipe setzte ich mich zu den anderen an den grünen runden Tisch im Fenster.

Die Kellnerin stellte mir ein großes Radeberger hin, gratulierte strahlend und überreichte einen Glückskeks. »Danke.« Ich legte ihn auf den Tisch und wollte nach dem Glas greifen. »Mach schon auf, ich will wissen, was drinsteht.« Ich zerdrückte den Keks, er war leer. Die Kellnerin schaute verlegen, wusste nicht, was sie sagen soll und ging zurück zum Tresen. Ich nahm das Bier und trank es auf Ex.

Die Nacht davor hatte ich auch im Käfer getrunken. Am Ende standen wir alleine am Tresen, nur sie, die Frau, um die es hier g...