Hegewald, Hohmann, Gotthardt, Koch, Wepper, Loyda

Ein Jungspund wird erwachsen! Max Hegewald, der viele Jahre lang sensible junge Männer gespielt hat, die mit großen Augen in die Welt sahen, hat sich zum Zeichen seiner Veränderung einen Bart wachsen lassen. Der steht ihm gut. Schon mit 19 hat er 2010 den langen Spielfilm »Goldfische fliegen nicht« inszeniert, für den er erfahrene Darstellerinnen wie Annette Felber und Dietlinde Greiff gewinnen konnte. Mit der Schauspielerei finanzierte er sich erfolgreich sein Studium in Babelsberg und Hamburg. Am Freitag wird er 30.

Schon vor 15 Jahren wurde Ruth Hohmann Ehrenmitglied im Jazzclub ihrer Heimatstadt Eisenach. Das geschah zu ihrem 75. Geburtstag. Die wegen ihres wundervollen Scat-Gesangs von vielen als Ella Fitzgerald der DDR angesehene Künstlerin, die gelegentlich als Schauspielerin und lange als Jazzdozentin tätig war, hat sich nicht zur Ruhe gesetzt. Nach wie vor gibt sie Konzerte, jetzt gemeinsam mit Lukas Natschinski, der ihr Urenkel sein könnte. Am Do...