Knapp anderthalb Jahre seit Beginn der jüngsten Krise steht Malaysia erneut vor einem politischen Scherbenhaufen und muss sich neu sortieren. Am Montag erklärte Premierminister Muhyiddin Yassin seinen Rücktritt – und gestand damit nach einem wochenlangen Machtpoker ein, dass er im Parlament über keine Mehrheit mehr verfügt. König Abdullah Shah beließ ihn geschäftsführend im Amt, bis klar ist, wer ihm nachfolgen wird. Das müssen die politischen Kräfte mit ihrer aktuellen parlamentarischen Präsenz nun unter sich ausmachen. Vorgezogene Neuwahlen schließt der König unter Verweis auf die im Land in einer neuen Welle grassierende Coronapandemie kategorisch aus.

Schon am Dienstag lud er diverse Parteiführer zu Audienzen in den Palast. Das Tauziehen um eine neue Koalition könnte im ungünstigen Fall aber länger andauern. In seiner vom Fernsehen übertragenen Rede an die Nation rief Muhyiddin dazu auf, vor allem bei den Anstrengungen der Impfkampagne auch in einer Ze...